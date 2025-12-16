Скидки
Авторы «Метода исключения» пригласили миллиардеров на показ фильма о вреде капитализма

Американская компания Neon опубликовала новый пост в соцсетях. Кинокомпания пригласила глав самых богатых корпораций мира на спецпоказ фильма «Метод исключения» корейского режиссёра Пак Чхан-ука.

В прокатчике пригласили на показ ведущих топ-менеджеров списка Fortune 500, куда входят богатейшие люди Земли. Сами показы пройдут 17 декабря в Нью-Йорке.

От имени режиссёра Пак Чхан-ука мы сердечно приглашаем всех руководителей компаний из списка Fortune 500 на специальный показ фильма «Метод исключения». Этот фильм свидетельствует о высоком профессионализме наших самых богатых руководителей и той культуре, которую они создали.

Анонс компании Neon сделан с иронией, ведь фильм рассказывает о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Сперва герой пытается найти новую работу, однако в итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Лента работает как критика капитализма, поэтому топ-менеджеры наверняка будут не рады увиденному. Пока неясно, придут ли топ-менеджеры крупнейших корпораций мира на премьеру ленты или окажутся слишком заняты.

Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
