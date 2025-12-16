Смартфоны подорожают до 40% в 2026 году из-за роста цен на оперативную память — аналитики

Компания Counterpoint Research опубликовала аналитику по смартфонам в 2026 году. В издании предположили, что произойдёт с гигантским рынком умных устройств в следующем году с учётом резкого роста стоимости оперативной памяти и HDD-дисков.

Так, в компании предполагают, что в 2026 году мобильные телефоны продолжат дорожать. Из-за этого весь рынок смартфонов сократится примерно на 2% , больше всего здесь пострадают китайские производители Xiaomi, Huawei, Honor, ZTE и другие бренды.

Рынок смартфонов по производителям в 2026 году от CR Фото: Counterpoint Research

При этом больше всего подорожают именно бюджетные устройства — примерно на 25%. В целом в Counterpoint ожидают, что к концу 2026 года некоторые смартфоны будут продаваться на 40% дороже изначально задуманной цены, что будет совпадать с повышением стоимости на оперативную память. Меньше всего это затронет флагманские смартфоны крупных компаний, которые заключили долгосрочные соглашения с производителями комплектующих по фиксированным ценам.