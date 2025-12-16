Скидки
В смерти режиссёра «Мизери» Роба Райнера обвинили его сына — его взяли под стражу

В смерти режиссёра «Мизери» Роба Райнера обвинили его сына — его взяли под стражу
В Сети появились новые детали расследования дела о гибели известного продюсера и сценариста Роба Райнера, а также его жены. Ранее полиция посчитала произошедшее убийством, теперь в деле появился подозреваемый — сын постановщика «Мизери» и «Останься со мной» Ник.

По информации источника, 32-летний сын Райнера поссорился с родителями на праздничной вечеринке у ведущего Конана О’Брайена. Через два дня семейную пару обнаружили мёртвыми в их собственном доме.

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что Ник Райнер «несёт ответственность» за смерть отца и матери, его заключили под стражу как главного подозреваемого.

Режиссёра «Мизери» Роба Райнера и его жену нашли мёртвыми в собственном доме
