YouTube полностью перестанет работать в России через 6-12 месяцев — депутат Свинцов

YouTube полностью перестанет работать в России через 6-12 месяцев — депутат Свинцов
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью рассказал, что видеохостинг YouTube полностью прекратит работу в России в 2026 году.

YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. [...] Определённые ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube.

Авторам контента Свинцов предлагает полностью перейти на российские площадки.

Все, кто пользуется этой площадкой для продвижения собственного контента, должны максимально быстро переходить на аналоги — это Rutube, «VK Видео» и другие. Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан.
