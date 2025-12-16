Скидки
Сериал Метод Тутберидзе от Окко (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»
15 декабря стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе». Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В документальное шоу войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать примерно раз в месяц в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 декабря
2-я серия6 февраля
3-я серия15 марта
4-я серия15 мая
5-я серия15 июня
6-я серия15 июля
7-я серия15 сентября
8-я серия15 октября
9-я серия15 декабря
10-я серия15 февраля 2027
11-я серия15 марта 2027
12-я серия15 апреля 2027
