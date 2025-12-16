Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»
15 декабря стартовал документальный сериал «Метод Тутберидзе». Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов. Особое внимание авторы уделили методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.
В документальное шоу войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать примерно раз в месяц в онлайн-кинотеатре Okko.
Расписание выхода документального сериала «Метод Тутберидзе»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 декабря
|2-я серия
|6 февраля
|3-я серия
|15 марта
|4-я серия
|15 мая
|5-я серия
|15 июня
|6-я серия
|15 июля
|7-я серия
|15 сентября
|8-я серия
|15 октября
|9-я серия
|15 декабря
|10-я серия
|15 февраля 2027
|11-я серия
|15 марта 2027
|12-я серия
|15 апреля 2027
