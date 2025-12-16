Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

ТНТ снимет новогоднюю версию «Мастера и Маргариты» в сеттинге 90-х, она выйдет в 2026 году

ТНТ снимет новогоднюю версию «Мастера и Маргариты» в сеттинге 90-х, она выйдет в 2026 году
Комментарии

Директор ТНТ Тина Канделаки рассказала, что телеканал уже приступил к подготовке пятого новогоднего фильма-пародии — в конце 2026 года планируется выпустить переосмысление романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Действие планируют перенести в 90-е.

Концептуально идея такая: «Мастер и Маргарита», но в период 90-х — со всеми культурными кодами, бандитскими паттернами и узнаваемыми образами из «Слова пацана», фильмов «Бумер», «Брат», «Жмурки». И при этом это всё должно оставаться весёлой комедией. Маргарита летит на метле под «Чёрный бумер» – фанаты 90-х должны оценить.

Заинтересованность в участии в музыкальной комедии уже выразили Давид Манукян (Дава), Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева и многие другие звезды.

В этом году ТНТ представляет новую версию «Невероятных приключений Шурика».

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер ремейка «Невероятные приключения Шурика» от ТНТ — премьера 31 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android