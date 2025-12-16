Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатель «По ту сторону изгороди» хочет снять духовное продолжение с живыми актёрами

Создатель «По ту сторону изгороди» хочет снять духовное продолжение с живыми актёрами
Комментарии

Создатель культового мультсериала «По ту сторону изгороди» Патрик МакХейл рассказал, что у него есть идея для продолжения — но из-за отсутствия инвестиций она всё ещё остаётся нераскрытой.

МакХейл описывает проект как гибридный фильм с живыми актёрами и марионетками, который станет «своего рода духовным продолжением» мультсериала.

Он всё ещё терпеливо ждёт своего часа в яйце, готовый вылупиться. Если кто-то, у кого есть миллионы долларов, прочитает это и захочет профинансировать его, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Пока же МакХейл готовит к выходу антологию Elephant («Слон») для adult swim. Помимо Макхейла, в проекте поучаствовали Пендлтону Уорду («Время приключений) и Ребекка Шугар («Вселенная Стивена») — всего будет три эпизода.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android