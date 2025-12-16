«Красивый, но глупый фильм»: критики оценили «Аватар 3» ниже прошлых частей

Уже 19 декабря состоится премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической франшизы Джеймса Кэмерона. Журналисты посмотрели картину ещё в начале декабря и теперь опубликовали полноценные обзоры ленты.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes у «Пламени и пепла» 67% одобрения — это худший результат для франшизы. Журналисты называют ленту впечатляющим кинематографическим зрелищем, которое необходимо смотреть на большом экране. Однако фильм вновь повторяет сюжетные ходы предыдущих картин и не привносит в серию ничего нового, отмечают обозреватели.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Аватар: Пламя и пепел»

«Аватар: Пламя и Пепел», несомненно, присоединится к своим предшественникам в миллиардном клубе. Он не может промахнуться. Фильм следует формуле двух предыдущих фильмов — впечатляющие достижения в спецэффектах в сочетании с утомительным сюжетом. Не поймите меня неправильно, эти фильмы выглядят отлично. Они просто такие глупые.

Третий «Аватар» не оказывает такого революционного впечатления, как первый, и не даёт ощущения улучшений во всём, как «Путь воды». Но «Пламя и пепел» всё равно остаётся исключительным кинематографическим опытом, который доказывает, что в баке ещё есть горючее.

Армии создателей спецэффектов под руководством Кэмерона пытаются скрыть, что поставили «Аватар» на автопилот, расширяя мир Пандоры, но не предлагая ничего особенно нового. Даже масштабные сцены не вызвали больших впечатлений.

«Аватар: Пламя и пепел» — это триумф жанрового кино. Это доказательство того, что научная фантастика и экшен могут быть одновременно безумно смелыми и по-настоящему захватывающими. Я с нетерпением жду возвращения на Пандору.

«Аватар: Пламя и Пепел» — это не тот технический скачок, каким мог похвастаться «Путь воды». Но то, чего фильму не хватает в новизне, он с лихвой компенсирует изяществом на всех остальных уровнях.

Странно, что первый «Аватар» в 2009 году казался захватывающе футуристическим, а третий ощущается реликтом прошлой эпохи.

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» состоится 19 декабря. До России лента неофициально доберётся 25-го числа.