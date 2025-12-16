«Герой неплохой, ставлю лайк»: Stray228 оценил новичка Largo в Dota 2

Популярный стример и контентмейкер Олег Stray228 Бочаров поделился мнением о новом герое Largo, который появился в Dota 2 с выходом патча 7.40.

По словам Бочарова, Largo не относится к категории классических тащеров, способных выиграть матч в одиночку. Стример сравнил новичка со Spirit Breaker, подчеркнув его роль в спасении и поддержке союзников во время сражений. Stray228 также предположил оптимальную сборку предметов для игры на сложной или центральной линии: Radiance, Black King Bar, Blade Mail и Aghanim’s Scepter.

Герой прикольный. Такой, знаете, явно не тащер. Это как Spirit Breaker, который прилетает и сейвит, это такой же герой, на которого BKB покупаешь и ездишь на гитаре играешь, в драке баффаешь команду. Редко такое бывает, чтобы мне герой понравился вот так с нулевой, но реально ставлю лайк герою.