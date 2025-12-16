Скидки
Аналитик Tundra: в Dota 2 саппорты стали получать меньше золота

Аналитик Tundra: в Dota 2 саппорты стали получать меньше золота
Аналитик киберспортивной организации Tundra Esports degaz проанализировал экономические изменения в Dota 2 после выхода патча 7.40. По его расчётам, герои поддержки теперь будут получать существенно меньше ресурсов за участие в убийствах.

Общее количество золота за помощь в убийстве сократилось в среднем на 17%. Degaz подчеркнул, что особенно сильно это ударит по экономике саппортов на ранней стадии матча. Ближе к поздним этапам игры разница становится менее критичной.

Фото: Degaz

Патч 7.40 вышел в ночь на 16 декабря. Он добавил в игру нового героя Largo, внёс масштабные правки в баланс персонажей и предметов, а также представил зимнюю сокровищницу Collector’s Cache.

6 героев никак не изменили в патче 7.40 для Dota 2 — среди них Пудж
