С помощью мессенджера Max можно будет покупать алкоголь и участвовать в лотереях

С помощью мессенджера Max можно будет покупать алкоголь и участвовать в лотереях
Комитет Госдумы по информполитике добавил в закон поправку, которая позволит россиянам использовать мессенджер Max для подтверждения возраста — при покупке алкоголя и других товаров «18+» достаточно будет показать приложение.

Max также можно будет использовать при покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях и при посещении зрелищных мероприятий. Комитет рекомендовал палате парламента принять законопроект и поправки во втором чтении, после чего они вступят в силу.

Ранее Минцифры сообщил об отключении входа на «Госуслуги» через СМС — теперь вместо этого будет использоваться Max.

