«Всё лучше и лучше»: первые оценки второго сезона «Фоллаута» достигли 100%

«Всё лучше и лучше»: первые оценки второго сезона «Фоллаута» достигли 100%
Комментарии

За день до премьеры второго сезона сериала «Фоллаут» появились первые отзывы на фильм. Согласно агрегатору Rotten Tomatoes, продолжение получило максимальную оценку — 100% свежести на основе 25 отзывов.

В основном критики выделяют яркий сеттинг, эмоции и персонажей, в том числе новых.

«Фоллаут» процветает в условиях хаоса, и то, что придумали авторы, работает довольно хорошо — особенно в образе нашего нового таинственного антагониста.
Теперь это не только уморительные шутки, но и смелая реализация более масштабных идей.
Мощный, невероятно смешной и полностью захватывающий сериал становится всё лучше и лучше.

При этом эксперты отмечают, что продолжение вышло немного слабее первого сезона.

Хотя второй сезон вышел не таким цельным с точки зрения структуры, как первый, раскрытые здесь секреты и откровения не дадут зрителям оторваться от экранов.
Несмотря на то что второй сезон «Фоллаута» по-прежнему остаётся увлекательным шоу, он не достигает тех же высот, что и первый сезон.

Второй сезон «Фоллаута» выходит 17 декабря. Премьера финала состоится 4 февраля 2026 года.

Комментарии
