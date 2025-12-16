«Всё лучше и лучше»: первые оценки второго сезона «Фоллаута» достигли 100%

За день до премьеры второго сезона сериала «Фоллаут» появились первые отзывы на фильм. Согласно агрегатору Rotten Tomatoes, продолжение получило максимальную оценку — 100% свежести на основе 25 отзывов.

В основном критики выделяют яркий сеттинг, эмоции и персонажей, в том числе новых.

«Фоллаут» процветает в условиях хаоса, и то, что придумали авторы, работает довольно хорошо — особенно в образе нашего нового таинственного антагониста.

Теперь это не только уморительные шутки, но и смелая реализация более масштабных идей.

Мощный, невероятно смешной и полностью захватывающий сериал становится всё лучше и лучше.

При этом эксперты отмечают, что продолжение вышло немного слабее первого сезона.

Хотя второй сезон вышел не таким цельным с точки зрения структуры, как первый, раскрытые здесь секреты и откровения не дадут зрителям оторваться от экранов.

Несмотря на то что второй сезон «Фоллаута» по-прежнему остаётся увлекательным шоу, он не достигает тех же высот, что и первый сезон.

Второй сезон «Фоллаута» выходит 17 декабря. Премьера финала состоится 4 февраля 2026 года.