Цены на оперативную память будут расти дальше, каждый месяц — менеджер Kingston

Бизнес-менеджер компании Kingston Кэмерон Крэндалл в интервью заявил, что рост цен на оперативную память и твёрдотельные накопители продолжится в 2026 году.

Специалист отметил, что лучше купить ОЗУ сейчас, потому что с каждым месяцем стоимость будет только увеличиваться:

Лучшее, что можно сделать, если вы планируете обновить свой компьютер — сделать это сейчас, а не ждать, потому что цены будут продолжать расти. Мой совет — не откладывайте эту покупку, потому что через 30 дней это будет дороже, а через месяц после этого — ещё дороже.

Огромный спрос на оперативную память из-за инвестиций в искусственный интеллект резко сказался на доступности оперативной памяти. Сейчас планки оперативки на 32 ГБ стоят дороже видеокарты RTX 5060.

