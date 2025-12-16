Большой трейлер второго сезона сериала «Больница Питт» — премьера 8 января

Скидки
Сериал Больница Питт», 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет

Компания HBO представила большой трейлер второго сезона «Больницы Питт». Продолжение медицинского сериала стартует на стриминговом сервисе HBO Max 8 января 2026 года. Всего в сезоне будет восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События продолжения развернутся в День независимости США, которое празднуют 4 июля.

Автором шоу выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культовой «Скорой помощи». Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и установил рекорд сервиса HBO Max по росту аудитории.

