Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр Джеймс Кэмерон стал миллиардером после успешных прогнозов «Аватара 3»

Режиссёр Джеймс Кэмерон стал миллиардером после успешных прогнозов «Аватара 3»
Комментарии

Финансовое состояние 71-летнего режиссёра Джеймса Кэмерона превысило отметку в $ 1 млрд в преддверии выхода новой части «Аватара».

По оценкам Forbes, Кэмерон заработает как минимум $ 200 млн (до вычета налогов и сборов) на фильме «Аватар: Огонь и пепел», если фильм оправдает высокие ожидания по кассовым сборам.

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел», третьей части фантастической франшизы Джеймса Кэмерона, состоится 19 декабря. Журналисты называют ленту впечатляющим кинематографическим зрелищем, которое необходимо смотреть на большом экране. Однако фильм вновь повторяет сюжетные ходы предыдущих картин и не привносит в серию ничего нового, отмечают обозреватели.

Материалы по теме
«Красивый, но глупый фильм»: критики оценили «Аватар 3» ниже прошлых частей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android