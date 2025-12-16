Режиссёр Джеймс Кэмерон стал миллиардером после успешных прогнозов «Аватара 3»

Финансовое состояние 71-летнего режиссёра Джеймса Кэмерона превысило отметку в $ 1 млрд в преддверии выхода новой части «Аватара».

По оценкам Forbes, Кэмерон заработает как минимум $ 200 млн (до вычета налогов и сборов) на фильме «Аватар: Огонь и пепел», если фильм оправдает высокие ожидания по кассовым сборам.

Премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел», третьей части фантастической франшизы Джеймса Кэмерона, состоится 19 декабря. Журналисты называют ленту впечатляющим кинематографическим зрелищем, которое необходимо смотреть на большом экране. Однако фильм вновь повторяет сюжетные ходы предыдущих картин и не привносит в серию ничего нового, отмечают обозреватели.