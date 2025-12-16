Вышел трейлер фильма Disclosure Day Стивена Спилберга про НЛО — премьера 12 июня

Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный трейлер фильма Disclosure Day («День раскрытия») — новой работы Стивена Спилберга. Лента выйдет в мировой прокат 12 июня 2026 года.

События фильма развернутся в наше время и расскажут о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

Композитором ленты выступил Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим культовым франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и режиссёра Стивена Спилберга.