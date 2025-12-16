Скидки
Роберт Паттинсон — на новых кадрах «Одиссеи» Кристофера Нолана

Комментарии

Издание Entertainment показало новые кадры предстоящего исторического фильма Кристофера Нолана «Одиссея».

На одном из кадров можно увидеть героя Роберта Паттинсона («Сумерки», «Гарри Поттер и Кубок огня») — он сыграет Антиноя, предводителя женихов Пенелопы.

Фото: Entertainment

Фото: Entertainment

Фото: Entertainment

Напомним, в фильме также снимались Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон и Зендея. Съёмки фильма заняли полгода — производственная команда снимала картину по всей Европе: от Италии до Шотландии.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года.

