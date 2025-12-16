Первые кадры драмы «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

В следующем году выйдет фильм «Смерть Робин Гуда» — мрачная экранизация одноимённой сказки про мифического героя. Entertainment Weekly опубликовал три кадра из предстоящей ленты.

Роль Робин Гуда сыграет австралийский актёр Хью Джекман, в фильме также появится Джоди Комер, известная по «Убивая Еву».

Речь пойдёт об уже пожилом и тяжело раненном герое, который пытается искупить вину за свои поступки. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.

Фото: Entertainment

Фото: Entertainment

Фото: Entertainment

Режиссёром и сценаристом картины выступит Майкл Сарноски, известный по грядущему приквелу «Тихого места».