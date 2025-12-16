Скидки
Команды по Valorant получат рекордные $ 105 млн с продажи скинов

Команды по Valorant получат рекордные $ 105 млн с продажи скинов
Комментарии

Глава киберспортивного направления Valorant Лео Фариа сообщил о новом финансовом достижении в рамках экосистемы VALORANT Champions Tour (VCT). Разработчики и профессиональные команды разделят между собой рекордную сумму в $ 105,2 млн.

Эти средства были получены благодаря продажам внутриигрового контента — специальных наборов скинов Champions и командных капсул. В 2024 году в программе распределения доходов участвовали 44 коллектива, входящие в партнёрские лиги. Данная бизнес-модель была внедрена Riot Games для финансовой поддержки организаций, позволяя им получать прибыль вне зависимости от занятых мест на турнирах.

В Riot Games также раскрыли планы на долгосрочное развитие киберспортивной сцены. Компания уже утвердила проведение крупных международных турниров серии Masters в 2026 году — они пройдут в Сантьяго и Лондоне.

