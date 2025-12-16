Steam подвёл личные итоги 2025 года для игроков

Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2025 год. Сервис показывает множество данных, включая количество проведённых игр в году, количество наигранных часов, число полученных достижений, самый популярный проект у пользователя и множество других интересных данных.

Посмотреть на свою игровую статистику на отдельной странице Steam можно по ссылке.

В статистику не входит наигранное время в автономном режиме.

Пример личных итогов 2025 года в Steam Фото: Steam

По традиции в итогах года можно узнать, сколько игр подарил пользователь, какие жанры он предпочитал, сколько друзей завёл, какое количество скриншотов опубликовал и в какие месяцы больше всего играл в уходящем году.