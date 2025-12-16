Скидки
На FACEIT обновили профили игроков и выпустили итоги года

Разработчики FACEIT выпустили крупное обновление функционала сервиса. Основные изменения коснулись интерфейса, системы статистики и программы лояльности для премиум-пользователей.

Создатели полностью переработали дизайн страницы профиля, упростив доступ к ключевой информации и боевой статистике игрока. Также была представлена новая функция FACEIT Replay, позволяющая пользователям сформировать персональные итоги года и проанализировать свои достижения за прошедший сезон.

Отдельные бонусы получили обладатели подписки FACEIT Premium. Для пользователей со стажем подписки от одного месяца и более введены специальные значки лояльности. Кроме того, долгосрочным подписчикам теперь доступна скидка до 25% на товары во внутреннем магазине платформы.

