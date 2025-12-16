Бриллиантовую медаль на StarLadder Budapest Major 2025 получили лишь 0,03% игроков

Аналитический сервис Leetify опубликовал статистику выполнения заданий Pick’Em Challenge в рамках турнира StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Получить высшую награду события смогло минимальное количество пользователей.

Согласно данным, основанным на выборке из 40 тысяч прогнозов, бриллиантовую медаль заработали всего 0,03% участников. Золото досталось 26,72% игроков, а самой массовой наградой стало серебро — его получили 64,46% пользователей. Бронзовая медаль осталась у 8,79% прогнозистов.

Будапештский мэйджор стал одним из самых сложных для прогнозирования, уступив по сложности только BLAST Austin Major (0,01% бриллиантовых медалей). Для сравнения: на Perfect World Shanghai Major высшую награду получили 0,6% игроков, а на парижском мэйджоре — 0,3%.

StarLadder Budapest Major 2025 проходил с 24 ноября по 14 декабря в Будапеште. Победителем турнира стала Team Vitality, которая в гранд-финале обыграла FaZe Clan со счётом 3:1.