Премьер-министр Южной Кореи встретится с Faker для обсуждения киберспорта

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок проведёт официальную встречу с многократным чемпионом мира по League of Legends Ли Faker Сан Хёком. Мероприятие запланировано на 20 декабря и пройдёт в резиденции премьер-министра в Сеуле.

Встреча состоится в формате интервью, запись которого будет опубликована позднее. Главной темой диалога станут перспективы развития игровой индустрии и расширение влияния корейской культуры на международной арене.

Ким Мин Сок намерен обсудить меры государственной поддержки сектора, включая возможное смягчение законодательного регулирования. Политик поддерживает позицию, согласно которой видеоигры не являются источником зависимости, а представляют собой важный экспортный контент для экономики страны.