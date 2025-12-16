Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Премьер-министр Южной Кореи встретится с Faker для обсуждения киберспорта

Премьер-министр Южной Кореи встретится с Faker для обсуждения киберспорта
Faker на Worlds 2025
Комментарии

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок проведёт официальную встречу с многократным чемпионом мира по League of Legends Ли Faker Сан Хёком. Мероприятие запланировано на 20 декабря и пройдёт в резиденции премьер-министра в Сеуле.

Встреча состоится в формате интервью, запись которого будет опубликована позднее. Главной темой диалога станут перспективы развития игровой индустрии и расширение влияния корейской культуры на международной арене.

Ким Мин Сок намерен обсудить меры государственной поддержки сектора, включая возможное смягчение законодательного регулирования. Политик поддерживает позицию, согласно которой видеоигры не являются источником зависимости, а представляют собой важный экспортный контент для экономики страны.

Материалы по теме
Riot Games протестирует прямое общение тренеров и игроков в официальных матчах LoL
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android