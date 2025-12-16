Скидки
Слухи: к s1mple в BC.Game могут присоединиться игроки из FUT или GamerLegion

Контентмейкер Эрик Шоков сообщил о возможном будущем команды BC.Game по Counter-Strike 2. По его словам, организация планирует подписать уже сыгранный коллектив для выступления вместе с Александром s1mple Костылевым.

Сообщается, что клуб рассматривает кандидатуры двух составов — GamerLegion и FUT Esports. Во второй находятся бывшие игроки NAVI Junior. Во времена выступления за молодёжный состав Natus Vincere эти игроки считались одними из самых результативных на тир-2 сцене.

Ранее стало известно о масштабных перестановках в BC.Game. Организация перевела в запас двух игроков и тренера: Александра CacaNito Кьюлукоски, Луку emi Вуковича и Неманье nexa Исаковича. С чем связаны перестановки, неизвестно.

