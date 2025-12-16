Call of Duty: Black Ops 7 стала бесплатной на неделю

Компания Activsion объявила о проведении бесплатной недели в Call of Duty: Black Ops 7. Акция пройдёт с 16 по 22 декабря на всех платформах: ПК (Steam, Battle.net), PlayStation и Xbox.

До следующего вторника геймерам доступны мультиплеер с более чем 20 картами в четырёх режимах, а также зомби-мод. При покупке полной версии весь прогресс из триала перенесётся автоматически — вместе с этим для игры появилась скидка в 30%.

Контент из бесплатной недели в Black Ops 7 Фото: Activision

Это первая крупная акция для Call of Duty: Black Ops 7. Ранее в Activision признали, что шутер не оправдал всех ожиданий компании, однако поддержка игры продолжится до следующей осени. Сейчас в игре проходит первый сезон поддержки, в котором в игру добавили новые карты, оружие, испытания и многое другое.