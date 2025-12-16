Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

COD Блэк Опс 7 бесплатная 16 декабря — как играть, когда пройдёт, какие режимы, сколько продлится

Call of Duty: Black Ops 7 стала бесплатной на неделю
Комментарии

Компания Activsion объявила о проведении бесплатной недели в Call of Duty: Black Ops 7. Акция пройдёт с 16 по 22 декабря на всех платформах: ПК (Steam, Battle.net), PlayStation и Xbox.

До следующего вторника геймерам доступны мультиплеер с более чем 20 картами в четырёх режимах, а также зомби-мод. При покупке полной версии весь прогресс из триала перенесётся автоматически — вместе с этим для игры появилась скидка в 30%.

Контент из бесплатной недели в Black Ops 7

Контент из бесплатной недели в Black Ops 7

Фото: Activision

Это первая крупная акция для Call of Duty: Black Ops 7. Ранее в Activision признали, что шутер не оправдал всех ожиданий компании, однако поддержка игры продолжится до следующей осени. Сейчас в игре проходит первый сезон поддержки, в котором в игру добавили новые карты, оружие, испытания и многое другое.

Материалы по теме
Главные изменения патча 7.40 в Dota 2
Главные изменения патча 7.40 в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android