Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон мечтает сняться в сериале по «Гарри Поттеру»

Комментарии

Актёр Кит Харрингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал, что мечтает сняться в сериале по «Гарри Поттеру».

По словам Харрингтона, он будет готов сыграть в шоу даже статиста, от которого практически ничего не зависит в плане важности для сюжета.

Я возьмусь за любую роль. Я буду просто статистом, мне всё равно. Я бы с удовольствием снялся в подобном.

Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет в 2027 году и адаптирует первую книгу из цикла «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. Ожидается, что создателям шоу придётся выпустить семь сезонов — именно столько книжных частей выпустила писательница.

