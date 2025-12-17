Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина выйдет в онлайне 20 января 2026 года

Фильм «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина выйдет в онлайне 20 января 2026 года
Комментарии

В Сети появилась дата выхода фильма «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина в онлайне. Если верить информации, картина появится в цифре 20 января 2026 года.

Лента посвящена жизни музыканта Брюса Спрингстина. Сюжет рассказывает о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году.

Режиссёром картины выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса». Главную роль исполнил звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт. В фильме также снялись Джереми Стронг («Джентльмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android