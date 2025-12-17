Фильм «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина выйдет в онлайне 20 января 2026 года
В Сети появилась дата выхода фильма «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина в онлайне. Если верить информации, картина появится в цифре 20 января 2026 года.
Лента посвящена жизни музыканта Брюса Спрингстина. Сюжет рассказывает о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году.
Режиссёром картины выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса». Главную роль исполнил звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт. В фильме также снялись Джереми Стронг («Джентльмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»).
