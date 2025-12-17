Выпустили новый тизер-трейлер третьего сезона мультсериала «Первобытный»
Adult Swim опубликовала тизер-трейлер третьего сезона мультсериала «Первобытный».
Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim Europe. Права на видео принадлежат Adult Swim.
«Первобытный» — анимационный сериал, первый сезон которого вышел в 2019 году, а продолжение выпустили в 2022-м. Проект получил высокие оценки критиков и зрителей.
Мультсериал повествует о первобытном человеке, который обнаруживает, что его семью растерзали дикие динозавры. После этого он встречает на своём пути самку тираннозавра и решает убить её, но видит, что она защищает своих детёнышей. С этого момента человек и зверь начинают путешествовать вместе.
