Сериалу «Семь сестёр» с Элизабет Олсен и Кристин Милиоти одобрили первый сезон

Сериалу «Семь сестёр» с Элизабет Олсен и Кристин Милиоти одобрили первый сезон
По данным Deadline, телеканал FX одобрил производство первого сезона сериала «Семь сестёр» с Элизабет Олсен и Кристин Милиоти в главных ролях. Ранее одобрение получил лишь пилотный эпизод, а сейчас решили снять всё шоу.

В сериале «Семь сестёр» рассказывается про большую дружную семью, которая начинает распадаться на части, когда одна из сестёр начинает общаться с голосом, который никто больше не слышит, — это заставляет каждую из них столкнуться лицом к лицу с давно похороненными тайнами.

Сценарий написал Уилл Арбери («Наследники», «Ирма Веп»), а Шон Дуркин («Стальная хватка») выступит режиссёром. Олсен и Дуркин уже работали вместе над триллером «Марта, Марси Мэй, Марлен».

