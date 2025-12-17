Появились стильные постеры с персонажами сериала «Красота» Райана Мёрфи

Screen Rant опубликовало стильные постеры с персонажами сериала «Красота» Райана Мёрфи, создателя «Американской истории ужасов». На них можно увидеть всех основных персонажей, которые будут участвовать в истории.

Персонажные постеры «Красоты»

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Сериал «Красота» рассказывает о вирусе, который поразил моделей ведущих модных домов. Как позже выяснится, этот вирус передаётся между людьми половым путём и сначала одаряет невероятной красотой, но в итоге убивает своего носителя.

Главные роли исполнили Эван Питерс, Ребекка Холл, Эштон Кутчер, Энтони Рамос и другие. Сериал стартует 21 января 2026 года на Disney+.