Звезде «Очень странных дел» предлагали деньги, чтобы он проспойлерил финал сериала

Звезде «Очень странных дел» предлагали деньги, чтобы он проспойлерил финал сериала
Комментарии

Актёр Джейк Коннелли, сыгравший Дерека в пятом сезоне «Очень странных дел», рассказал в интервью, что после первой половины финала сериала он стал знаменитым, но это скорее сказалось негативно.

По словам Джейка, к нему постоянно подходят в школе и просят за деньги проспойлерить финал всего сериала, что актёр, конечно же, делать отказывается. А ещё ему часто кричат фразу Дерека из сериала, в которой он грубо обращается ко всем.

Вторая половина шоу выйдет ночью 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января. Сейчас на Netflix можно посмотреть четыре первых эпизода, в которых Уилл, Майк, Дастин, Лукас, Хоппер и другие пытаются добраться до Векны в Изнанке.

