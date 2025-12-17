Скидки
Леонардо Ди Каприо рассказал, хочет ли он стать режиссёром в будущем

Леонардо Ди Каприо рассказал о своих планах на будущее. Звезда «Титаника», «Начало» и недавней «Битвы за битвой» продолжит сниматься в кино, тщательно подбирая для себя новые проекты.

Многие успешные актёры также в будущем становятся режиссёрами, однако Леонардо к этому не стремится. Ди Каприо считает, что ему не достичь такого же уровня мастерства, как у Мартина Скорсезе, с которым он работает уже много лет, поэтому у него нет желания даже начинать новую деятельность.

Некоторые спрашивали меня, хочу ли я стать режиссёром. Я такой: «Я не хотел бы снимать фильмы. Я никогда не смог бы снять что-то близкое к тому, что делает Мартин Скорсезе. Зачем же мне браться за это?»

Следующей работой Леонардо Ди Каприо станет новая работа с Мартином Скорсезе. Актёр снимется в фильме «Что происходит ночью» с Дженнифер Лоуренс — съёмки начнутся уже в начале 2026 года.

