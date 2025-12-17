Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие игры 2025 года на ПК по версии PC Gamer

Лучшие игры 2025 года на ПК по версии PC Gamer
Комментарии

Авторитетное издание PC Gamer опубликовало топ лучших игр 2025 года. В список вошли ПК-проекты в самых разных категориях.

Лучшей игрой года в редакции назвали Kingdom Come: Deliverance 2 — средневековую RPG сравнивают с культовыми «Морровиндом» и «Обливионом», в которой можно провести сотни увлекательных часов. Лучшим шутером признали Battlefield 6, награду за лучший экшен получила Hollow Knight: Silksong, а лучшей кооп-игрой стала Abiotic Factor.

Лучшие игры 2025 года по версии PC Gamer

  • Игра года — Kingdom Come: Deliverance 2
  • Лучший шутер от первого лица — Battlefield 6
  • Лучшее приключение — Old Skies
  • Лучший экшен — Hollow Knight: Silksong
  • Лучший хоррор — Labyrinth of the Demon King
  • Лучшая кооперативная игра — Abiotic Factor
  • Лучшая сетевая игра — Arc Raiders
  • Лучший рогалик — Deep Rock Galactic: Survivor
  • Лучший симулятор погружения — Skin Deep
  • Лучшая комедия — Baby Steps
  • Лучшие персонажи — Dispatch
  • Лучший сюжет — Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший дизайн — Blue Prince
  • Самая уютная игра — Promise Mascot Agency.
Материалы по теме
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Live
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android