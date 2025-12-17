Лучшие игры 2025 года на ПК по версии PC Gamer
Авторитетное издание PC Gamer опубликовало топ лучших игр 2025 года. В список вошли ПК-проекты в самых разных категориях.
Лучшей игрой года в редакции назвали Kingdom Come: Deliverance 2 — средневековую RPG сравнивают с культовыми «Морровиндом» и «Обливионом», в которой можно провести сотни увлекательных часов. Лучшим шутером признали Battlefield 6, награду за лучший экшен получила Hollow Knight: Silksong, а лучшей кооп-игрой стала Abiotic Factor.
Лучшие игры 2025 года по версии PC Gamer
- Игра года — Kingdom Come: Deliverance 2
- Лучший шутер от первого лица — Battlefield 6
- Лучшее приключение — Old Skies
- Лучший экшен — Hollow Knight: Silksong
- Лучший хоррор — Labyrinth of the Demon King
- Лучшая кооперативная игра — Abiotic Factor
- Лучшая сетевая игра — Arc Raiders
- Лучший рогалик — Deep Rock Galactic: Survivor
- Лучший симулятор погружения — Skin Deep
- Лучшая комедия — Baby Steps
- Лучшие персонажи — Dispatch
- Лучший сюжет — Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший дизайн — Blue Prince
- Самая уютная игра — Promise Mascot Agency.
Комментарии