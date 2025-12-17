Лучшие игры 2025 года на ПК по версии PC Gamer

Авторитетное издание PC Gamer опубликовало топ лучших игр 2025 года. В список вошли ПК-проекты в самых разных категориях.

Лучшей игрой года в редакции назвали Kingdom Come: Deliverance 2 — средневековую RPG сравнивают с культовыми «Морровиндом» и «Обливионом», в которой можно провести сотни увлекательных часов. Лучшим шутером признали Battlefield 6, награду за лучший экшен получила Hollow Knight: Silksong, а лучшей кооп-игрой стала Abiotic Factor.

Лучшие игры 2025 года по версии PC Gamer