«Работа никогда не прекращается»: вышел постер второго сезона «Больницы Питт»

«Работа никогда не прекращается»: вышел постер второго сезона «Больницы Питт»
HBO опубликовала первый постер второго сезона сериала «Больница Питт», на котором можно увидеть главного героя Майкла, которого сыграл Ноа Уайли.

Постер второго сезона «Больницы Питт»

Фото: HBO

На постере выделяется и слоган, тесно связанный с врачебной тематикой шоу о постоянной необходимости спасать человеческие жизни.

«Работа никогда не прекращается».

Сериал повествует об одной из смен сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Второй сезон расскажет о событиях, которые произойдут 4 июля, в День независимости США.

Второй сезон «Больницы Питт» стартует 8 января 2026 года на HBO Max.

