Фильм Левша с Колокольниковым (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер, актёры

Вышел финальный трейлер исторической драмы «Левша» — премьера 22 января
Кинокомпания «Атмосфера кино» представила финальный трейлер фильма «Левша». Историческая драма выйдет в кинотеатрах России уже 22 января 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Фильм расскажет историю виртуозного тульского мастера в атмосфере альтернативного Петербурга XIX века. В антураже настоящих дворцов, узких улочек и знаменитых петербургских мостов развернётся детективное приключение с погонями, множеством экшен-сцен и спецэффектов. Главными героями выступят офицер Пётр Огарев и гениальный изобретатель по прозвищу Левша.

Главные роли в ленте сыграли Юрий Колокольников («Игра престолов») Ян Цапник («Одиночка»), Фёдор Федотов («Роднина»), Леонела Мантурова («Злой город») и другие актёры. Режиссёром выступил Владимир Беседин («Майор Гром»).

