Сериал Marvel «Чудо-человек» получил несколько новых кадров

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров сериала «Чудо-человек». На них показали главного героя в исполнении Яхьи Абдула-Матина II и Тревора Слэттери, которого сыграл Бен Кингсли.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Проект расскажет о голливудском актёре Саймоне Уильямсе, который получает необычные способности из-за ионного облучения. Он становится Чудо-человеком, ему предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

Яхья известен по ролям в «Аквамене» и «Суде над чикагской семёркой», а Кингсли, к примеру, по картине «Список Шиндлера». Шоу начнёт выходить 27 января 2026 года на Disney+.

