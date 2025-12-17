«Лучший хоррор-сериал»: зрители в восторге от финала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

15 декабря завершился первый сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Шоу по мотивам культового романа Стивена Кинга подошло к концу спустя почти два месяца трансляций, авторы планируют продолжить историю монстра Пеннивайза в следующих сезонах.

Тем временем на агрегаторе IMDb сформировалась оценка финального эпизода — 9,4 балла из 10. Зрители называют девятый эпизод образцовым финалом, который одновременно раскрывает тайны франшизы, увлекает и готовит почву для возможных продолжений. Многие пользователи называют «Добро пожаловать в Дерри» лучшим произведением по культовому произведению Стивена Кинга.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале первого сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

«Добро пожаловать в Дерри» осуществил то, что было обещано. И оно оказался лучше, чем ожидалось. Актёрский состав, сюжет, операторская работа, музыка. Всё сделано идеально. На самом деле, сериал даже превзошёл фильм 2017 года по многим параметрам. Шоу не только дало нам нужную концовку, но и исправило ошибку второй части дилогии. Теперь мы знаем о Пеннивайзе больше, чем когда-либо прежде. С большим нетерпением жду новых сезонов, а также других историй по «Оно».

Отличное завершение потрясающего шоу. Финал связал события сериала с лором оригинальных фильмов. Идеальная почва для следующего сезона. Этот эпизод был очень напряжённым, и Пеннивайз был очень жесток. Отличный финал!

Не теряйте ни минуты, просто посмотрите эпизод — серьёзно. Один из лучших финалов сезона за многие годы. Ни одна минута не кажется лишней. А отсылка на «Сияние»? Абсолютное совершенство. Иногда лучшая рецензия — это настойчивый совет включить эпизод как можно быстрее.

Лучший хоррор-сериал в истории. Я ничего не скажу. Я не писал обзоры с Хэллоуина, но это однозначно одно из лучших шоу 2025 года. Второй сезон должен выйти вчера. Должен был. Нельзя снимать такое, а потом заставлять нас ждать продолжения до 2027 года.