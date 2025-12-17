Скидки
NVIDIA сократит производство видеокарт RTX 5000 из-за дефицита памяти — СМИ

NVIDIA сократит производство видеокарт RTX 5000 из-за дефицита памяти — СМИ
Компания NVIDIA сократит поставки видеокарт серии RTX 5000. Как сообщает китайское издание Benchlife, поставки графических чипов в первой половине 2026 года будут примерно на 30-40% ниже поставок в первую половину 2025-го.

Снижение производства линейки связано во многом с ростом цен на память — от оперативной до модулей для GDDR7 и блоков для материнских плат. Больше всего пострадают RTX 5060 Ti на 16 ГБ и 5070 Ti, одни из самых популярных видеокарт в текущем поколении.

В издании также пока не знают, что именно происходит с линейкой RTX 5000 Super. Изначально чипы должны были поступить в продажу ещё в конце 2025 года, однако релиз новой серии могут и вовсе отменить. Сейчас инсайдеры называют датой релиза третий квартал 2026-го.

