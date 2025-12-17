«Напряжённый эротический триллер»: критики высоко оценили «Горничную» с Сидни Суини

19 декабря состоится мировая премьера фильма «Горничная» — эротического триллера с Сидни Суини («Эйфория») в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести.

Обозреватели хвалят игру Сидни Суини и Аманды Сайфред — говорят, что главные героини меняются на протяжении всего фильма, из-за чего им есть где раскрыть свои актёрские таланты. Картину называют напряжённой, а действие в ней — захватывающим. Ругают ленту за слишком предсказуемый сюжет, который лишён глубокого смысла.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Горничная»:

«Горничная» — это захватывающий и страстный триллер, в котором герои используют свои желания и методы обмана как оружие.

Сюжетные повороты могут быть невероятными, но актёрский состав полностью отдаётся своему мастерству, которое требует от фильма напряжения и масштабности.

Если не обращать внимания на некоторые сюжетные дыры и тот факт, что фильм длится как минимум на 15 минут дольше, чем следовало бы, легко поверить, что «Горничная» станет массовым феноменом.

По «Горничной» видно, что больше всего удовольствия получают актрисы Сидни Суини и Аманда Сайфред, поскольку их роли и взгляды меняются на протяжении повествования.

Жаль, что в «Горничной» отсутствует та острая сатира, психологический подтекст и напряжение, которыми режиссёр Пол Фиг так славился. Вместо этого фильм получился неприятным, унылым, ленивым, злобным и до смешного предсказуемым.

Сюжет «Горничной» рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве приходящей домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров. Картина официально выйдет в России 8 января.