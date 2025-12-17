Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё выйдет 26 марта — первый кадр

Сериал «Детектив Холе» по книгам Ю Несбё выйдет 26 марта — первый кадр
Комментарии

Компания Netflix представила первый кадр сериала Jo Nesbo’s Detective Hole («Детектив Холе» Ю Несбё). Премьера шоу на стриминговом сервисе состоится 26 марта 2026 года.

Фото: Netflix

Проект выступает экранизацией серии бестселлеров норвежского автора Ю Несбё и повествует о детективе Харри Холе. Ему предстоит столкнуться со своим давним противником — коррумпированным полицейским Томом Волером. Параллельно в родном городе героя Осло начинает орудовать серийный убийца.

Первый сезон «Детектива Холе» станет экранизацией книги под названием «Пентаграмма». Главные роли исполнят Тобиас Зантельман («Кон-Тики»), Юэль Киннаман («Отряд самоубийц: Миссия навылет») и Пиа Тьелта («Нефть»).

Историю детектива Харри Холе экранизируют не в первый раз. В 2017 году в мировом прокате вышел фильм «Снеговик», где главную роль сыграл Майкл Фассбендер («Люди Икс: Дни минувшего будущего»). Картину разгромили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 7% свежести от обозревателей и 19% — от зрителей.

О другом детективном проекте Netflix:
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android