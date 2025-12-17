Руководители WB отказались от сделки с Paramount за $ 108 млрд и выбрали Netflix

Совет директоров корпорации Warner Bros. Discovery официально отказался от враждебного поглощения компанией Paramount. Руководство не устроила стоимость слияния — около $ 108 млрд.

Председатель совета директоров Warner Bros. Discovery Сэмюэл А. Ди Пьяцца-младший заявил, что объединение со стриминговым сервисом Netflix гораздо более выгодно для компании. Он также отметил, что Paramount в очередной раз не учитывает их риски, даже после шести предыдущих предложений о поглощении.

После тщательной оценки недавно предложенного Paramount тендерного предложения совет директоров пришёл к выводу, что его стоимость недостаточна, а на наших акционеров ложатся значительные риски и издержки. Это предложение в очередной раз не учитывает ключевые опасения, которые мы постоянно высказывали Paramount на протяжении всего нашего обширного взаимодействия и анализа шести предыдущих предложений. Мы уверены, что наше слияние с Netflix представляет собой более выгодное и гарантированное приобретение для наших акционеров.

Ранее стало известно, что Paramount готова предложить около $ 30 за акцию Warner Bros. Discovery, тогда как Netflix — $ 27,75 за акцию. Судьба слияния с какой-либо из компаний решится только после голосования инвесторов.