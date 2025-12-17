Скидки
Документальный сериал «Русские народные. Вся правда о сказках» выйдет 23 декабря — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату премьеры сериала «Русские народные. Вся правда о сказках». Документальный проект стартует уже 23 декабря. Авторы также представили трейлер картины.

Видео доступно в группе Онлайн-кинотеатр Okko во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Okko.

Сериал расскажет о сотруднике Отдела по борьбе со сказочными преступлениями по имени Лёха Попов. Он должен погрузиться в русский народный фольклор и узнать историю происхождения знаменитых сказок.

Главного героя воплотит на экране звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов. Рассказчиками документального проекта станут знаменитые актёры дубляжа Пётр Гланц и Сергей Чихачёв.

