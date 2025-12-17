Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «В мгновение ока» от автора «В поисках Немо» выйдет 27 февраля — постер

Фильм «В мгновение ока» от автора «В поисках Немо» выйдет 27 февраля — постер
Комментарии

Компания Searchlight Pictures представила постер фильма In the Blink of an Eye («В мгновение ока»). Научно-фантастическая драма выйдет на стриминговом сервисе Hulu 27 февраля 2026 года.

Фото: Searchlight Pictures

Сюжет картины охватывает сразу три временных линии. Действие фильма сосредоточится на событиях, произошедших 45 тыс. лет назад, в настоящем и будущем спустя 200 лет. Герои всех временных промежутков будут связаны между собой.

Главные роли сыграли Кейт Маккиннон («Фердинанд»), Давид Диггс («Чудо») и Рашида Джонс («Социальная сеть»). Режиссёром выступил Эндрю Стэнтон — постановщик знаменитых мультфильмов «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо».

Какой фильм можно посмотреть прямо сейчас:
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Стоит ли смотреть «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android