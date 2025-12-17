Фильм «В мгновение ока» от автора «В поисках Немо» выйдет 27 февраля — постер

Компания Searchlight Pictures представила постер фильма In the Blink of an Eye («В мгновение ока»). Научно-фантастическая драма выйдет на стриминговом сервисе Hulu 27 февраля 2026 года.

Фото: Searchlight Pictures

Сюжет картины охватывает сразу три временных линии. Действие фильма сосредоточится на событиях, произошедших 45 тыс. лет назад, в настоящем и будущем спустя 200 лет. Герои всех временных промежутков будут связаны между собой.

Главные роли сыграли Кейт Маккиннон («Фердинанд»), Давид Диггс («Чудо») и Рашида Джонс («Социальная сеть»). Режиссёром выступил Эндрю Стэнтон — постановщик знаменитых мультфильмов «ВАЛЛ-И» и «В поисках Немо».