«Не придумывайте велосипед». Hally — игрокам Spirit в матче с Vitality на мэйджоре

Киберспортивный клуб Team Spirit опубликовал новую часть влога команды по Counter-Strike 2 во время полуфинала StarLadder Budapest Major — 2025. Среди интересных моментов есть эмоциональная речь тренера Сергея hally Шаваева после поражения на первой карте матча с Team Vitality.

В перерыве наставник призвал игроков сохранять дисциплину и строго следовать плану на игру. Шаваев в жёсткой форме раскритиковал команду за попытки импровизировать в ключевые моменты, когда они вели в счёте. Тренер потребовал от киберспортсменов отбросить негативные эмоции и сосредоточиться на реализации отработанных тактик.

Вы меня позавчера [во встрече с Falcons] сильно бесили, когда начинали придумывать велосипед. Пожалуйста, не делайте так. Как написано, так и делайте. Если вы по скиллу что-то хотите сделать, но понимаете, ваша тройка не готова, не надо это коллить. Выкиньте это из головы, просто чтобы потом не жалеть, что вы не собрались.

Инцидент произошёл во время полуфинала StarLadder Budapest Major — 2025. На первой карте Team Spirit вела со счётом 12:6, но уступила в овертайме — 17:19. Несмотря на наставления тренера, команда не смогла реабилитироваться, проиграла вторую карту со счётом 8:13 и вылетела с турнира.