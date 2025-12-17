Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мне неинтересны фильмы со мной». Леонардо Ди Каприо не смотрел «Титаник»

«Мне неинтересны фильмы со мной». Леонардо Ди Каприо не смотрел «Титаник»
Комментарии

На шоу Actors on Actors от издания Variet гостями стали знаменитые актёры Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Они обсудили фильмы, в которых снимался каждый из них.

Ди Каприо рассказал, что не смотрел культовый «Титаник» Джеймса Кэмерона. Актёр заявил, что ему неинтересны картины, в которых он играл. Леонардо также воздержался от просмотра «Битвы за битвой» 2025 года, где исполнил главную роль.

Я не пересматривал «Титаник». Его и раньше никогда не видел. Вообще-то не смотрю свои фильмы.

Лоуренс ответила актёру, что рекомендует всё-таки посмотреть «Титаник». Она уверена, фильм понравится Ди Каприо.

«Титаник» вышел в 1997 году и заработал в прокате свыше $ 2 млрд. Картина долгое время была самой кассовой в мире, пока не состоялась премьера другого фильма Джеймса Кэмерона в 2010 году — «Аватар». Лента также получила 11 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.

Ди Каприо рассказал о возможной режиссёрской карьере:
Леонардо Ди Каприо рассказал, хочет ли он стать режиссёром в будущем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android