Эпичный трейлер фильма «Гренландия 2: Миграция» с Джерардом Батлером — выход 29 января

Комментарии

Компания Lionsgate представила трейлер фильма «Гренландия 2: Миграция». Картина официально выйдет в российском прокате 29 января.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм-катастрофа продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила масштабные бедствия. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во — автор ленты «Выстрел в пустоту».

