Владимир Путин появится в мультсериале «Простоквашино»

Владимир Путин появится в мультсериале «Простоквашино»
Издание РБК сообщило, что в перезапущенном мультсериале «Простоквашино» появится президент Российской Федерации Владимир Путин. В распоряжении СМИ также оказался первый кадр из предстоящего эпизода.

Фото: РБК/«Союзмультфильм»

В «Союзмультфильме» подтвердили, что кадр из сериала подлинный. Президент появится в выпуске, который выйдет ближе к Новому году. Издание «Газета.Ru» сообщила, что Владимира Путина в этом эпизоде озвучит знаменитый комик Дмитрий Грачёв.

Перезапуск классического мультсериала «Простоквашино» выходит с 2018 года. За это время авторы выпустили уже шесть сезонов проекта. В мультсериале уже не один раз появлялись знаменитости. Так, в прошлых сериях зрители могли увидеть комика Гарика Харламова, певца Сергея Жукова и музыканта Niletto.

