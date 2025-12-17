Стильные кадры мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» — выход в 2026 году

Издание Entertainment Weekly представило стильные кадры мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Анимационный спин-офф знамениого шоу выйдет на стриминговом сервисе в 2026 году.

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Фото: Entertainment Weekly/Netflix

Сюжет проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, и только компания подростков сможет их остановить.

Над анимационным шоу работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам». Ранее авторы оригинального проекта братья Даффер рассказывали, что всегда мечтали сделать проект в стиле мультфильмов, которые показывали в их детстве.