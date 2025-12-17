Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Фоллаут» повлияет на события Fallout 5

Сериал «Фоллаут» повлияет на события Fallout 5
Комментарии

Издание BBC Newsbeat взяло интервью у главы компании Bethesda Тодда Говарда. Он рассказал о связях сериала «Фоллаут» с оригинальной видеоигровой серией.

Говард подтвердил, что шоу повлияет на предстоящий Fallout 5. Он отметил, что сюжет игры будет развиваться в мире, где уже происходили события сериала.

Fallout 5 будет существовать в мире, где происходили или происходят события сериала. Мы учитываем связь проектов.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря. Проект высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 98% свежести от обозревателей и 95% от зрителей. Продолжение привело главных героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Как начался второй сезон «Фоллаута»:
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Второй сезон «Фоллаута» стартовал на высшем уровне: первые впечатления
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android