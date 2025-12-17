«Всё честно» и «История Эда Гина» — худшие сериалы 2025 года на Metacritic

Агрегатор Metacritic продолжил подводить итоги 2025 года. Авторы портала составили список из 10 худших сериалов, которые вышли за последние 12 месяцев.

Первое место в топе худших заняла картина «Всё честно» от автора «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи. Проект получил всего 17 баллов из 100, что стало самым низким рейтингом 2025 года. Примечательно, что на второй строчке расположился другой проект Мёрфи — «Монстр. История Эда Гина». Третий сезон сериала-антологии про маньяков получил 28 баллов из 100.

Худшие сериалы 2025 года по версии Metacritic: