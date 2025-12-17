Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Всё честно» и «История Эда Гина» — худшие сериалы 2025 года на Metacritic

«Всё честно» и «История Эда Гина» — худшие сериалы 2025 года на Metacritic
Комментарии

Агрегатор Metacritic продолжил подводить итоги 2025 года. Авторы портала составили список из 10 худших сериалов, которые вышли за последние 12 месяцев.

Первое место в топе худших заняла картина «Всё честно» от автора «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи. Проект получил всего 17 баллов из 100, что стало самым низким рейтингом 2025 года. Примечательно, что на второй строчке расположился другой проект Мёрфи — «Монстр. История Эда Гина». Третий сезон сериала-антологии про маньяков получил 28 баллов из 100.

Худшие сериалы 2025 года по версии Metacritic:

  1. «Всё честно» — 17 баллов.
  2. «Монстр. История Эда Гейна» — 28 баллов.
  3. The Hunting Party  («Охотничья группа») — 34 балла.
  4. Simon Cowell: The Next Act («Саймон Коуэлл: Следующий акт») — 36 баллов.
  5. The Baldwins («Болдуины») — 37 баллов.
  6. With Love, Meghan («С любовью, Меган») — 39 баллов.
  7. «Покинутые» — 43 балла.
  8. The Z-Suite — 44 балла.
  9. Celebrity Bear Hunt («Охота на медведя со знаменитостями») — 44 балла.
  10. «Последний отсчёт» — 44 балла.
О другом популярном сериале:
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
«Добро пожаловать в Дерри»: что нужно знать о втором сезоне сериала по «Оно»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android